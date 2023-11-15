Курс доллара опустился ниже 89 рублей впервые с 4 июля

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Рубль продолжает укрепляться в среду на "Московской бирже". Курс доллара опустился ниже 89 рублей впервые с 4 июля, евро торгуется ниже 97 рублей впервые с 5 июля, китайский юань дешевеет к уровню 12 рублей.

В 13:39 доллар дешевел на 1,62 рубля, до 88,98 рубля. Евро при этом дешевел на 1,44 рубля, до 96,69 рубля. Бивалютная корзина ($0,55 и 0,45 евро) подешевела на 1,54 рубля - до 92,45 рубля. Юань подешевел на 19,6 копейки - до 12,27 рубля.

Как рассказал "Интерфаксу" эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Михаил Зельцер, курс рубля еще утром пришел на фундаментальную отметку 90 за доллар, но позднее укрепился до 89 за доллар, таким образом, сейчас он оценен минимально справедливо.

"Чисто технически на 90 рублей/$1 была психологическая поддержка: часть игроков решила закрыть свои короткие позиции, а другие - сыграть в отскок вверх. И это помогло немного замедлить темп падения доллара. Но также надо учитывать волатильность биржевого курса и актуальные фундаментальные вводные. ЦБ удерживает жесткий монетарный курс, что играет за снижение спроса на валюту, а введенные нормативы репатриации выручки экспортеров из-за границы повышают предложение на бирже. И в такой обстановке высокого предложения и низкого спроса на валюту рубль и укрепляется. С учетом волатильности мы предполагали, что после некоторой заминки на 90 рублей/$1 нельзя исключать временного, но эмоционального прорыва планки вниз", - говорит Зельцер.

Ранее аналитики назвали основной причиной укрепления рубля обязательную продажу валютной выручки экспортерами.

Президентский указ об обязательной продажи части валютной выручки экспортерами до апреля 2024 года вышел 11 октября, в нем содержится перечень подпавших под его действие компаний, однако документ имеет гриф ДСП и не публикуется.