НОСТРОЙ отметил снижение цен на некоторые стройматериалы

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - В России начали дешеветь некоторые строительные материалы, сообщили в пресс-службе Национального объединения строителей (НОСТРОЙ).

"Рынок позитивно отреагировал на действия ФАС, основанные на мониторинге цен на основные строительные ресурсы. Уже конец октября - первая неделя ноября показали снижение стоимости на ряд строительных материалов", - говорится в сообщении.

Так, арматурная сталь подешевела на 2,6%. Стоимость кабеля упала на 1%, стальных труб - 0,6%, кровельных материалов - 0,4%, труб ПЭ - 0,15% и битума - 0,12%.

НОСТРОЙ еженедельно проводит мониторинг цен на основные стройресурсы по позициям, которые имеют наибольшую долю в себестоимости строительства.

В пресс-службе объединения добавили, в сентябре-октябре 2023 года драйвером роста цен на стройматериалы оказался металл. Стоимость стали арматурной с начала 2023 года выросла в среднем по России более чем на 57%, а в отдельных городах - примерно на 70%.

Также с начала года выросли цены на битум нефтяной дорожный - около 69%, портландцемент - около 20%, трубы стальные и сталь листовая - 22%, блоки из ячеистых бетонов - 19%, кабель силовой - 13%, маты минераловатные - 15%, щебень, песок, раствор кладочный цементный, плиты перекрытия ж/б - около 10%.

Кроме того, НОСТРОЙ обнаружил, что производители портландцемента нарушали контрактные обязательства по поставкам материала.