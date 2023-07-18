Матвиенко предложила Минстрою забрать в своё ведение отрасль стройматериалов

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила Минстрою РФ забрать в своё ведение отрасль строительных материалов.

"Марат Шакирзянович (Хуснуллин - ИФ), а вы не хотите забрать себе отрасль строительных материалов, чтобы был уже замкнутый цикл? (...) Когда регулирование целой отрасли комплексно в одних руках, мне кажется это было бы более эффективно. Решать правительству, конечно", - сказала Матвиенко во вторник в ходе Открытого диалога с зампредом правительства Маратом Хуснуллиным в Совфеде.

"Я Дениса Валентиновича Мантурова (главу Минпромторга РФ - ИФ) очень люблю и уважаю. Зачем мне у него забирать? Пусть занимается", - ответил Хуснуллин.

Матвиенко добавила, что из-за удорожания материалов подорожало и само строительство.

"Стройматериалы - это ведение Минпромторга. Мы сейчас ряд мер обсуждаем, как усилить эту работу, но не сказать, что мы к чему-то конкретному пришли, пока не нашли решение", - уточнил зампред правительства РФ.

Напомним, в конце 2020 года и в 2021 году в РФ произошло резкое удорожание стройматериалов. В апреле 2022 года Хуснуллин заявлял, что в России удалось остановить рост цен на металлы. Он уточнял, что на внутреннем рынке потребляется 42 млн тонн черных металлов в год, из которых 29 млн тонн - 70% - ежегодно потребляет стройотрасль.

В свою очередь глава Минстроя Ирек Файзуллин сообщал, что изготовителям металлопродукции порекомендовали заключить соглашение для формирования конкурентной цены. По его словам, Минстрой совместно с ФАС пресекал попытки необоснованного роста цен на строительные ресурсы. Помимо этого, появились механизмы снижения налога на добычу полезных ископаемых для уменьшения цен на инертные материалы. Параллельно с этим Россия налаживала новые партнерские связи с Китаем, Ираном, Индией и странами ЕАЭС.