Минстрой направил обращение в ФАС из-за роста цены на металл

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Направлено обращение в ФАС из-за роста цены на арматуру в последние несколько недель, заявил в пятницу глава Минстроя Ирек Файзуллин.

"Ориентируясь на мировые цены, значит, сначала металл возрос, потом – группа строительных ресурсов, которые неметаллические, произошло. Что сегодня тоже, кстати, происходит. И здесь наша задача – мы соответствующее обращение уже направили и в ФАС, потому что нас не устраивает сегодня рост той цены на металл, на арматуру, который в последние три недели произошел в нашей стране", - сказал Файзуллин в ходе парламентского диалога в Совете Федерации.

Он уточнил, что Минстрой более активно "ударит в колокол" и будет отрабатывать рост цены с ФАС.

Также Файзуллин ответил на вопрос по поводу возможно появления новых мер поддержки стройотрасли. По его словам, те механизмы поддержки стройотрасли, которые появились в 2022 году, продлены на 2023 год и частично на 2024 год.

"А там жизнь покажет, как нам нужно будет ориентироваться", - заключил Файзуллин.

В конце 2020 года - 2021 году в РФ произошло резкое удорожание стройматериалов. В апреле 2022 года вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявлял, что в РФ удалось остановить рост цен на металлы. Он уточнял, что на внутреннем рынке потребляется 42 млн тонн в год черных металлов, из которых 29 млн тонн – 70% – ежегодно потребляет стройотрасль.

В свою очередь глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин сообщал, что изготовителям металлопродукции порекомендовали заключить соглашение для формирования конкурентной цены.

По его словам, Минстрой РФ совместно с ФАС пресекал попытки необоснованного роста цен на строительные ресурсы. Помимо этого, появились механизмы снижения налога на добычу полезных ископаемых для уменьшения цен на инертные материалы. Параллельно с этим Россия налаживала новые партнерские связи с Китаем, Ираном, Индией и странами ЕАЭС.