Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:55

В РФ начали разрабатывать "модели рисков" подорожания ценообразующих стройматериалов

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Минстрой России, Минпромторг, Минэкономразвития, ФАС и Росатом работают над созданием "моделей рисков" роста цен на ценообразующие строительные ресурсы, заявил в среду замглавы Минстроя Сергей Музыченко.

"В настоящее время мы совместно с Минпромторгом, Минэкономразвития, ФАС, Росатомом прорабатываем вопрос создания "моделей рисков" роста цен на основные ценообразующие строительные ресурсы для того, чтобы наблюдать тенденцию по росту строительных ресурсов уже в 2023 году в соответствии с поручением правительства", - сказал Музыченко на парламентских слушаниях "Импортозамещение в строительной отрасли".

В мире"Сибцем" спрогнозировал снижение потребления цемента в РФ на 7-10% в 2023 годуЧитать подробнее

Он добавил, что будет установлено два критерия. Первый – желтая зона, в которой будут указаны цены в пределах инфляционных ожиданий. Второй – красная зона, в которой стоимость ресурсов выходит за пределы непредвиденных расходов, отведенных на реализацию проектов. Эту стоимость будут компенсировать.

Музыченко уточнил, что с января по апрель продолжился мониторинг цен на стройресурсы. Наблюдается рост стоимости в пределах инфляционных ожиданий по многим строительным ресурсам. Так, с середины февраля стоимость арматурной стали выросла на 27%, на 10% - стоимость стальных труб.

По его словам, в объектах массового жилищного строительства доля импортных ресурсов составляет 5,7%, в административных зданиях около – 6,7%, в дорожных объектах – 9,8%, в инженерных сооружениях – около 12-13%, промышленных зданиях – почти 23%.

Музыченко также рассказал, что в каталоге импортозамещения сегодня размещено около 3 170 позиций. Из них 2 972 с подобранными аналогами, 431 – иностранные производители, 517 – отечественные производители.

Ранее глава Минстроя России Ирек Файзуллин заявил, что импортозамещение остается серьезным вызовом для стройотрасли. Он рассчитывает, что проводимая в содействии с представителями отрасли комплексная работа приведет к не менее продуктивному, чем прошлый, 2023 году. По словам министра, важно не только сохранить достигнутые результаты в стройке, но и приумножить их.

Минстрой Минпромторг Минэкономразвития ФАС Росатом
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

"КАМАЗ" проведет годовое собрание акционеров 29 июня

"КАМАЗ" проведет годовое собрание акционеров 29 июня

Продажи автомобилей в ЕС в марте подскочили на 29%

Продажи автомобилей в ЕС в марте подскочили на 29%

Закачка газа в хранилища Европы сильно уступает темпам прошлых лет

Рынок акций РФ открылся снижением индексов МосБиржи и РТС на 0,1-0,4%

Рынок акций РФ открылся снижением индексов МосБиржи и РТС на 0,1-0,4%

"Автодом" уточнил, что финализирует работу по приобретению активов Mercedes в России

"Автодом" уточнил, что финализирует работу по приобретению активов Mercedes в России

Brent подешевела до $84,6 за баррель

Brent подешевела до $84,6 за баррель
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });