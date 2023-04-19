В РФ начали разрабатывать "модели рисков" подорожания ценообразующих стройматериалов

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Минстрой России, Минпромторг, Минэкономразвития, ФАС и Росатом работают над созданием "моделей рисков" роста цен на ценообразующие строительные ресурсы, заявил в среду замглавы Минстроя Сергей Музыченко.

"В настоящее время мы совместно с Минпромторгом, Минэкономразвития, ФАС, Росатомом прорабатываем вопрос создания "моделей рисков" роста цен на основные ценообразующие строительные ресурсы для того, чтобы наблюдать тенденцию по росту строительных ресурсов уже в 2023 году в соответствии с поручением правительства", - сказал Музыченко на парламентских слушаниях "Импортозамещение в строительной отрасли".

Он добавил, что будет установлено два критерия. Первый – желтая зона, в которой будут указаны цены в пределах инфляционных ожиданий. Второй – красная зона, в которой стоимость ресурсов выходит за пределы непредвиденных расходов, отведенных на реализацию проектов. Эту стоимость будут компенсировать.

Музыченко уточнил, что с января по апрель продолжился мониторинг цен на стройресурсы. Наблюдается рост стоимости в пределах инфляционных ожиданий по многим строительным ресурсам. Так, с середины февраля стоимость арматурной стали выросла на 27%, на 10% - стоимость стальных труб.

По его словам, в объектах массового жилищного строительства доля импортных ресурсов составляет 5,7%, в административных зданиях около – 6,7%, в дорожных объектах – 9,8%, в инженерных сооружениях – около 12-13%, промышленных зданиях – почти 23%.

Музыченко также рассказал, что в каталоге импортозамещения сегодня размещено около 3 170 позиций. Из них 2 972 с подобранными аналогами, 431 – иностранные производители, 517 – отечественные производители.

Ранее глава Минстроя России Ирек Файзуллин заявил, что импортозамещение остается серьезным вызовом для стройотрасли. Он рассчитывает, что проводимая в содействии с представителями отрасли комплексная работа приведет к не менее продуктивному, чем прошлый, 2023 году. По словам министра, важно не только сохранить достигнутые результаты в стройке, но и приумножить их.