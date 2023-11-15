В Румынии выразили готовность поставлять в Молдавию азербайджанский газ

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Бухарест готов поставлять газ из Азербайджана в Молдавию или другие страны региона в холодный период года, заявил агентству Agerpres министр энергетики Румынии Себастьян Бурдужа.

"Если у нас будут особые запросы от Молдавии или других государств региона, мы готовы активировать опцион с Азербайджаном, обеспеченный Румынией прошлой весной, через который мы имеем доступ к 1 млрд кубометров газа, - сказал он. - Если даже этого объема будет недостаточно, у нас есть возможность импортировать сжиженный природный газ по маршруту Греция-Болгария-Румыния или Турция-Болгария-Румыния".

До 2021 года Молдавия закупала газ только у "Газпрома". Сейчас поставки газа на правый берег Днестра (в Молдавию) обеспечивает государственная компания Еnergocom, которая покупает газ на рынке. Она использует платформу товарной биржи Румынии и прямые договоры с компаниями из Польши, Румынии и Болгарии.

Правительство Молдавии поставило перед Energocom задачу закупить и заложить на хранение в Румынии и на Украине к отопительному сезону не менее 450 млн кубометров газа. По состоянию на 7 октября, Energocom, приобрела в общей сложности более 500 млн кубометров газа и продолжает закупки с целью полного покрытия потребления в республике в холодный сезон.

Молдавия без учета Приднестровья потребляет около 1,3 млрд кубометров газа в год.