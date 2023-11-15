Производитель электрокаров XPeng нарастил квартальный убыток в 1,5 раза

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - XPeng, один из крупнейших в Китае производителей электромобилей, в третьем квартале 2023 года увеличила чистый убыток более чем в 1,5 раза, а ее выручка выросла слабее прогнозов рынка.

В июле-сентябре чистый убыток компании увеличился до 3,89 млрд юаней ($530 млн) с 2,38 млрд юаней годом ранее.

Скорректированный убыток в расчете на американскую депозитарную акцию (ADS) составил 3,23 юаня, тогда как опрошенные FactSet аналитики ожидали убытка в 3,4 юаня на бумагу.

Выручка выросла на 25% до 8,53 млрд юаней при консенсус-прогнозе в 8,68 млрд юаней.

Поставки электромобилей XPeng в минувшем квартале выросли на 72,4% в поквартальном выражении, до 40,008 тыс. машин. В годовом выражении поставки увеличились на 35,3%.

В четвертом квартале XPeng рассчитывает поставить 59,5-63,5 тыс. автомобилей. Таким образом, компания должна нарастить показатель более чем вдвое в годовом выражении. Выручка, как ожидает XPeng, в текущем квартале составит 12,7-13,6 млрд юаней.