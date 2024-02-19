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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:59

Производитель электромобилей XPeng увеличит штат на 4 тысячи человек

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - XPeng, входящая в число крупнейших в Китае производителей электромобилей, намерена принять на работу 4 тысячи новых сотрудников и инвестировать 3,5 млрд юаней ($486 млн) в разработку технологий искусственного интеллекта в сфере самоуправляемых автомобилей. Об этом CNBC сообщил главный исполнительный директор компании Хэ Сяопэн.

Он также сказал, что в ближайшие три года XPeng намерена вывести на рынок около 30 новых и обновленных моделей. Таким образом она рассчитывает усилить свои позиции в ценовой войне на китайском рынке электромобилей.

"В этом году мы видим начало ожесточенной конкуренции, которая может закончиться "побоищем" среди китайских автопроизводителей", - отметил Хэ Сяопэн.

Котировки ADR компании Нью-Йорке за последние три месяца упали на 43%.

XPeng Хэ Сяопэн Китай США
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