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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:53

На СПбМТСБ появилось два новых вице-президента

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Два новых вице-президента назначено на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ), сообщает биржа.

Это бывший замглавы Федеральной антимонопольной службы Павел Заборщиков и бывший менеджер "Роснефти" Марат Загидуллин.

На прошлой неделе сменился президент СПбМТСБ. Вместо Алексея Рыбникова (возглавлял СПбМТСБ с 2011 года) этот пост занял Игорь Артемьев, который в 2004-2020 годах руководил ФАС, а затем был помощником премьер-министра.

СПбМТСБ - крупнейшая товарная биржа России. Организует биржевые торги на рынках нефтепродуктов, нефти, природного газа, СУГ, леса и стройматериалов, минеральных удобрений, а также на срочном рынке. СПбМТСБ создана в мае 2008 года.

Игорь Артемьев СПбМТСБ ФАС Роснефть Павел Заборщиков Марат Загидуллин
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