Росстат подтвердил оценку роста ВВП РФ во II квартале на 4,9%, за I полугодие - на 1,6%

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Рост ВВП РФ во II квартале 2023 года составил 4,9% в годовом выражении после снижения на 1,8% в I квартале, опубликовал Росстат в пятницу первую оценку этого показателя за второй квартал.

Таким образом, Росстат сохранил свою предварительную оценку за второй квартал, сделанную в середине августа и также равнявшуюся 4,9%.

Оценка Росстата за I полугодие 2023 года также осталась неизменной - рост на 1,6% к I полугодию 2022 года.

С исключением сезонного фактора Росстат оценил рост ВВП во II квартале на 0,9% по сравнению с предыдущим кварталом после роста на 0,7% в I квартале.

"Объем ВВП России за II квартал 2023 г. составил в текущих ценах 39 трлн 392,4 млрд рублей. Индекс физического объема ВВП относительно II квартала 2022 г. составил 104,9%. Индекс-дефлятор ВВП за II квартал 2023 г. по отношению ко II кварталу 2022 г. составил 102,8%. Объем ВВП за I полугодие 2023 г. составил в текущих ценах 75 трлн 391,5 млрд рублей, индекс его физического объема относительно I полугодия 2022 г. составил 101,6%", - говорится в сообщении Росстата.

Согласно данным Росстата, валовая добавленная стоимость во II квартале выросла в годовом сравнении в следующих отраслях: гостиницы и рестораны - на 15,2%, строительство - на 11,7%, оптовая и розничная торговля - на 11,0%, обрабатывающие производства - на 10,6%, сельское хозяйство - на 4,0%, информация и связь - на 3,5%, государственное управление и обеспечение военной безопасности - на 2,8%, транспортировка и хранение - также на 2,8%, добыча полезных ископаемых - на 0,7%.

Снизилась валовая добавленная стоимость во II квартале в сфере здравоохранения и социальных услуг - на 3,2%, образовании - на 0,9%.

Как сообщалось, ЦБ в июле повысил свой прогноз по росту ВВП РФ в 2023 году до 1,5-2,5% с 0,5-2,0%. При этом в Центробанке уже отмечали, что динамика складывается ближе к верхней границе прогноза в 1,5-2,5%. В 2024 году ЦБ ожидает рост экономики РФ в интервале 0,5-2,5%.

Официальный прогноз Минэкономразвития от апреля предполагает рост экономики РФ в 2023 году на 1,2%, но уже и президент, и премьер-министр, и глава Минэкономразвития заявляли, что рост может превысить 2% (министерство уточнит прогноз в ближайшие дни).

Министр финансов Антон Силуанов недавно заявил, что рост ВВП РФ в 2023 году может превысить и 2,5%.

Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных "Интерфаксом" в начале сентября, предполагает рост российской экономики в 2023 году на 2,3%, в 2024 году - на 1,5%.