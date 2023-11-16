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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:22

Андрей Клепач спрогнозировал рост ВВП России в 2023 г 3,2-3,3%

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Рост ВВП России в 2023 году может превысить официальные прогнозы Минэкономразвития и Банка России и составить 3,2-3,3%, заявил главный экономист "ВЭБ.РФ" Андрей Клепач.

"Макроэкономика нас, если брать особенно этот год, скорее, радует, потому что действительно результаты лучше, чем все ожидали. (. . .) По нашей оценке, за год рост вообще будет где-то 3,2-3,3% ВВП", - сказал он и добавил, что рост реальных доходов населения при этом может составить порядка 5%, несмотря на ускорение инфляции.

Минэкономразвития 15 ноября повысило свою оценку роста ВВП за январь-сентябрь 2023 года с 2,8% до 2,9%.

Официальный прогноз министерства от сентября предполагает рост ВВП в 2023 году на 2,8%, но глава ведомства Максим Решетников на прошлой неделе говорил, что рост в 2023 году будет выше этой оценки и составит 3%.

Банк России в конце октября повысил свой прогноз о росте экономики в 2023 году до 2,2-2,7% с 1,5-2,5%. При этом ЦБ ожидает замедление годовых темпов роста в IV квартале до 1%.

Банк России Минэкономразвития Андрей Клепач ВЭБ.РФ
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