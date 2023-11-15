Запасы мяса птицы в сельхозорганизациях РФ к концу октября снизились на 18,2%

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Запасы мяса птицы на конец октября в сельхозорганизациях РФ составили 43,5 тыс. тонн, что на 18,2% меньше, чем на аналогичный период прошлого года, сообщил Росстат в среду.

Запасы свинины сократились на 15,4% до 4,9 тыс. тонн, говядины – более чем в два раза, до 1,2 тыс. тонн с 2,5 тыс. тонн годом ранее.

Всего в хозяйствах имелось 49,7 тыс. тонн мяса (в убойном весе, включая мясопродукты в пересчете на мясо), что на 19,4% меньше, чем год назад (61,6 тыс. тонн).

По данным Росстата, запасы яиц упали в 1,8 раза до 283,1 млн штук с 507,1 млн штук на конец октября прошлого года.

В то же время остатки молока выросли на 2,3%, до 16,6 тыс. тонн.