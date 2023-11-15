Росстат зафиксировал снижение себестоимости добычи нефти в России

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Средняя себестоимость добычи нефти в России по итогам трех кварталов 2023 года составила 23,6 тысячи рублей по сравнению с 24,6 тысячи рублей за тонну в 2022 году (на 4% меньше).

Как сообщает Росстат, в I квартале 2023 года показатель снизился к тому же периоду 2022 года на 46% - до 17,9 тысячи рублей, во II квартале 2023г стоимость добычи нефти снизилась на 15% - до 21,5 тысячи рублей за тонну, а в III квартале выросла на 46% - до 31,3 тысячи рублей за тонну.

В IV квартале 2022 года показатель составил 18,6 тысячи рублей за тонну.

С учетом среднего курса доллара в 2022 году в 67,46 рубля/$1 себестоимость добычи составила $365 за тонну, или около $50 за баррель.

С учетом среднего курса доллара за 9 месяцев 2023 года себестоимость добычи составила $287 за тонну, или около $39 за баррель (на 22% меньше, чем в 2022 году).