Себестоимость добычи нефти в РФ в 2022 году выросла на 19% до 24,6 тыс. руб./т

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Средняя себестоимость добычи нефти в России в 2022 году составила 24,6 тыс. рублей за тонну по сравнению с 20,7 тыс. рублей за тонну в 2021 году (на 19% выше), сообщает Росстат.

Согласно данным ведомства, в IV квартале 2021 года себестоимость составляла 23,1 тыс. рублей за тонну, а в I квартале 2022 года возросла до 33,1 тыс. руб./т. Во II квартале 2022 года стоимость добычи нефти снизилась до 25,2 тыс. рублей за тонну, в III квартале – до 21,5 тыс. рублей за тонну, в IV квартале – до 18,6 тыс. руб./т (по сравнению с 23,1 тыс. рублей в IV квартале 2021 года).

С учетом среднего курса доллара в 2022 году в 67,46 руб./$1 себестоимость добычи тонны нефти в прошлом году оставила $365 за тонну, или около $50 за баррель против примерно $38 за баррель (курс доллара 73,65 за рубль) в 2021 году.