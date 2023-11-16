Японский экспорт в октябре вырос на 1,6%, импорт упал на 12,5%

Японский экспорт в Россию рухнул на 60,7%, импорт упал на 42,9%

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - В октябре 2023 года объем японского экспорта увеличился на 1,6% в годовом выражении, до 9,147 трлн иен ($60,46 млрд), сообщил Минфин страны. Показатель рос второй месяц подряд.

Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предусматривал рост японского экспорта на 1,2% после сентябрьского подъема на 4,3%.

Импорт в октябре упал на 12,5% - до 9,809 трлн иен. Аналитики в среднем ожидали сокращения импорта на 12,2% после падения на 16,6% в сентябре. Показатель снижается семь месяцев кряду.

Экспорт транспортного оборудования в прошлом месяце подскочил на 27,5%, в том числе автомобилей - на 40,7%. Поставки промышленных товаров снизились на 3%, химической продукции - на 7,9%. Между тем поставки электроприборов подскочили на 22,7%.

Экспорт в США повысился на 8,4%, в Гонконг - на 9,2%, в Индию - на 8,3%, в Австралию - на 5,6%, в Великобританию - на 24,7%. Тем временем поставки Китаю понизились на 4%, Тайваню - на 13,8%, Южной Корее - на 13,3%.

Импорт ископаемого топлива в Японию в октябре упал на 27,9%, в том числе бензина - на 16,8%, СПГ - на 37,6%. Закупки одежды сократились на 11,1%, химической продукции - на 17,6%, промышленных товаров - на 13,5%. В то же время импорт электротехнического оборудования увеличился на 5,5%, транспортных средств - на 12,8%.

Импорт из Китая уменьшился на 2,9%, из США - на 4,5%, из Гонконга - на 13,4%, из Южной Кореи - на 5,4%, из Австралии - на 41,5%. Закупки на Филиппинах увеличились на 1,5%, в Германии - на 1,8%.

Японский экспорт в Россию рухнул на 60,7%, импорт упал на 42,9%.

Дефицит баланса внешней торговли Японии в октябре составил 662,6 млрд иен по сравнению с 2,21 трлн иен годом ранее и профицитом в размере 72,1 млрд иен в сентябре.