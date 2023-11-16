Cisco увеличила квартальную чистую прибыль на 36%

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Американский производитель сетевого оборудования Cisco Systems Inc. увеличил чистую прибыль в первом финансовом квартале (завершился 28 октября) на 36%, выручку - на 8%.

Показатели скорректированной прибыли и выручки за прошедший квартал превзошли ожидания рынка. Однако Cisco ухудшила прогнозы на весь текущий фингод.

Чистая прибыль компании в отчетном квартале составила $3,64 млрд против $2,67 млрд годом ранее. Прибыль в расчете на акцию увеличилась до $0,89 с $0,65.

Прибыль без учета разовых факторов составила $1,11 на акцию, превысив средний прогноз опрошенных FactSet экспертов на уровне $1,03 на акцию.

Выручка Cisco увеличилась до $14,67 млрд с $13,63 млрд годом ранее и была рекордной для первого финквартала. Консенсус-прогноз аналитиков для этого показателя составлял $14,6 млрд.

Доход от продажи оборудования повысился на 9%, до $11,14 млрд. Сервисная выручка увеличилась на 4%, до $3,53 млрд.

По прогнозу Cisco, во втором финквартале выручка компании составит $12,6-12,8 млрд, скорректированная прибыль - $0,82-$0,84 на акцию. Эксперты в среднем прогнозируют эти показатели на уровне $14,2 млрд и $0,99 на акцию.

Главный исполнительный директор Cisco Чак Роббинс заявил в ходе телефонной конференции для инвесторов, что после трех кварталов "исключительно высоких поставок" компания видит признаки того, что ее клиенты фокусируются на установке и внедрении приобретенной продукции, в связи с чем темпы роста заказов замедляются. Этот тренд стал "более выраженным" в октябре, отметил Роббинс.

В связи с этим Cisco понизила прогноз выручки на текущий финансовый год до $53,8-55 млрд с ожидавшихся ранее $57-58,2 млрд, прогноз скорректированной прибыли - до $3,87-3,93 на акцию с $4,01-4,08 на акцию. Аналитики в среднем прогнозируют первый показатель на уровне $57,8 млрд, второй - $4,05 на акцию.

Cisco выплатит дивиденды в размере $0,39 на акцию за минувший квартал.