Cisco во II финквартале снизила чистую прибыль и выручку, дала слабые прогнозы

Компания планирует сократить около 4,2 тыс. сотрудников

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Американский производитель сетевого оборудования Cisco Systems Inc. сократил чистую прибыль во втором финансовом квартале на 5%, выручку - на 6%.

Как говорится в пресс-релизе, чистая прибыль по итогам финквартала, завершившегося 27 января, составила $2,63 млрд по сравнению с $2,77 млрд за аналогичный период предыдущего года. Прибыль в расчете на акцию снизилась до $0,65 с $0,67.

Прибыль без учета разовых факторов составила $0,87 на акцию, превысив средний прогноз опрошенных FactSet экспертов на уровне $0,84 на акцию.

Выручка Cisco уменьшилась до $12,79 млрд с $13,59 млрд годом ранее. Консенсус-прогноз аналитиков для этого показателя составлял $12,71 млрд.

Доход от продажи оборудования сократился на 9%, до $9,23 млрд. Сервисная выручка увеличилась на 4%, до $3,56 млрд.

Согласно прогнозу Cisco, в третьем финквартале выручка компании составит $12,1-12,3 млрд, скорректированная прибыль - $0,84-$0,86 на акцию. Эксперты в среднем прогнозировали эти показатели на уровне $13,1 млрд и $0,92 на акцию.

Скорректированная прибыль компании за фингод в целом, согласно ее прогнозу, составит $3,68-3,74 на акцию, выручка - $51,5-52,5 млрд. Аналитики ожидали скорректированную прибыль на уровне $3,86 на акцию при выручке в $54,4 млрд.

Cisco также повысила квартальные дивиденды на 3%, до $0,4 на акцию, и планирует сократить около 4,2 тыс. сотрудников (5% штата). Как сообщил ее главный финансовый директор Скотт Херрен в ходе конференции с аналитиками, компания понесет расходы на уровне $800 млн в связи с увольнениями.

Вместе с тем Cisco рассчитывает закрыть сделку по покупке поставщика решений в сфере кибербезопасности Splunk Inc. за $28 млрд до конца квартала, а не фингода, заявил глава Cisco Чак Роббинс.

Бумаги Cisco подешевели на 5,3% на дополнительных торгах в среду.