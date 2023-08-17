Cisco нарастила квартальную скорректированную прибыль и выручку лучше прогнозов

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Американский производитель сетевого оборудования Cisco Systems Inc. в четвертом финансовом квартале (завершился 29 июля) увеличил чистую прибыль на 41% и повысил выручку на 16%, причем скорректированная прибыль и выручка оказались лучше прогнозов рынка.

Чистая прибыль компании в отчетный период составила $4 млрд, или 97 центов в расчете на акцию, по сравнению с $2,8 млрд, или 68 центами на акцию, за сопоставимый период предыдущего года.

Скорректированная прибыль составила $1,14 на акцию против 83 центов на акцию.

Выручка повысилась до $15,2 млрд с $13,1 млрд годом ранее.

Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали скорректированную прибыль на уровне $1,06 на акцию и выручку в размере $15,05 млрд.

Выручка в сфере производства товаров выросла на 20% в минувшем квартале, в сфере услуг показатель повысился на 4%. В Америке выручка увеличилась на 21%, в регионе EMEA - на 10%, в Азиатско-Тихоокеанском регионе - на 7%.

Чистая прибыль Cisco по итогам всего финансового года выросла на 7% и составила $12,6 млрд, выручка увеличилась на 11%, до $57 млрд.

В первом квартале начавшегося финансового года Cisco прогнозирует скорректированную прибыль на уровне $1,02-1,04 на акцию и ждет выручку на уровне $14,5-14,7 млрд. Аналитики в среднем ожидают, что скорректированная прибыль составит $1 на акцию, выручка - $14,64 млрд.

Скорректированная прибыль Cisco за фингод в целом, согласно прогнозу компании, составит $4,01-4,08 на акцию, выручка - $57-58,2 млрд. Эксперты, опрошенные FactSet, прогнозируют скорректированную прибыль на уровне $4,05 на акцию при выручке в $58,4 млрд.

С начала 2023 года капитализация Cisco выросла на 11,2%, до $217,4 млрд.