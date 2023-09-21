Cisco купит разработчика ПО Splunk за $28 млрд

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Американский производитель сетевого оборудования Cisco Systems Inc. покупает поставщика решений в сфере кибербезопасности Splunk Inc. за $28 млрд.

Как говорится в пресс-релизе Cisco, компания заплатит $157 за акцию Splunk. По данным на закрытие рынка в среду цена бумаг составила $119,59.

Сделка была единогласно одобрена советами директоров обеих компаний. Стороны рассчитывают закрыть ее до конца третьего квартала 2024 года в случае получения одобрения регуляторов и акционеров Splunk.

"Объединение наших возможностей будет способствовать созданию нового поколения систем безопасности, основанных на искусственном интеллекте, - заявил главный исполнительный директор Cisco Чак Роббинс. - От обнаружения угроз и реагирования на них до прогнозирования и предотвращения - мы будем помогать организациям всех размеров стать более безопасными и устойчивыми".

Cisco рассчитывает, что сделка начнет позитивно сказываться на ее денежном потоке и рентабельности уже в течение первого финансового года после ее закрытия, а на скорректированной прибыли в расчете на акцию - в течение второго года.

Сделка не повлияет на ранее объявленные Cisco планы обратного выкупа акций или дивидендные программы, отмечают в компании.

Президент и главный исполнительный директор Splunk Гэри Стил войдет в топ-менеджмент Cisco.

Splunk - крупный разработчик системы анализа машинных данных и операционной деятельности для B2B сектора. Компания основана в 2003 году, штаб-квартира находится в Сан-Франциско, офисы расположены в 12 странах мира.

Акции Splunk прибавляют в цене 21% в ходе предварительных торгов в четверг, бумаги Cisco теряют 4,1%.