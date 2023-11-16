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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:53

Lenovo сократила квартальную чистую прибыль вдвое

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Китайская Lenovo Group Ltd., крупнейший мировой производитель персональных компьютеров, снизила чистую прибыль во втором финансовом квартале (завершился 30 сентября) в два раза в годовом исчислении из-за менее благоприятной ситуации на рынке.

Чистая прибыль компании за отчетный квартал составила $249 млн, или $2,09 в расчете на акцию, против $541 млн, или $4,54 на акцию, годом ранее. Аналитики, опрошенные Bloomberg, ожидали чистую прибыль на уровне $225 млн.

Выручка компании уменьшилась на 16%, до $14,41 млрд, и оказалась на уровне прогнозов рынка.

Подразделение Solutions & Services Group (SSG) получило рекордную квартальную выручку в размере $1,9 млрд, маржа операционной прибыли составила 20%. Выручка подразделения инфраструктурных решений (Infrastructure Solutions Group, ISG) сократилась до $2 млрд. Подразделение "умных" устройств (Intelligent Devices Group, IDG) получило выручку в размере $11,5 млрд.

Совет директоров компании объявил о промежуточных дивидендах в размере 8 гонконгских долларов на акцию.

С начала 2023 года капитализация Lenovo подскочила в полтора раза, до 114,85 млрд гонконгских долларов ($14,7 млрд).

Lenovo Китай
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