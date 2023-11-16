Расписки Etalon Group подорожали на 3,6% на новостях о редомициляции

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Глобальные депозитарные расписки Etalon Group подорожали в начале торгов на "Московской бирже" в четверг на 3,6% (до 85 рублей за штуку) на новостях о редомициляции с Кипра в Калининградский специальный административный район (САР).

Девелопер сообщил, что 15 декабря на внеочередном общем собрании акционеров планирует поднять вопрос о редомициляции. В таком случае компания будет зарегистрирована в качестве правопреемника в форме международного публичного акционерного общества (МКПАО). Головной офис компании в САР предлагается создать не позднее 9 месяцев со дня принятия решения.

К рассмотрению также предложен вопрос об изменении названия компании на МКПАО "Эталон Груп".

Еще в повестке собрания назначение директором компании Сергея Егорова, назначение аудитором компании NSP Sagehill Partners Ltd до следующего годового общего собрания акционеров, наделение совета директоров полномочиями об утверждении выпуска обыкновенных и привилегированных акций, проспекта эмиссии акций для регистрации компании в РФ обычной резолюцией и другое.

Также выдвинуты кандидатуры 5 человек для избрания в совет директоров: Сергей Егоров, Геннадий Щербина, Виталий Пыльцов, Александр Волошин и Марина Оглоблина.

Etalon Group фокусируется на жилой недвижимости для среднего класса. Земельный банк группы составляет более 6,6 млн кв. метров.

По состоянию на конец мая 2023 года крупнейшим акционером Etalon Group была АФК "Система" (48,8%). Mubadala Investment Company принадлежало 6,3%, Kopernik Global Investors - 5%, Prosperity Capital - 4,1%. Еще 0,6% владел менеджмент Etalon Group, free float - 35,2%. Более актуальных данных компания не публиковала.