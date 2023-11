BNY Mellon завершил перевод части GDR Etalon под управление нового банка-депозитария

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - The Bank of New York Mellon (BNY Mellon), оператор глобальных депозитарных расписок (GDR) девелопера Etalon, завершил процедуру перевода программы GDR по правилу Reg S под управление нового банка-депозитария - RCS Issuer Services S.a.r.L, говорится в сообщении Etalon Group.

"С конца прошлого года мы начали осуществлять программу, направленную на решение инфраструктурного вопроса. За истекшее время мы уже закрыли несколько важных этапов на пути преодоления инфраструктурных сложностей. Так, в июле группа получила статус первичного листинга на "Московской бирже". Сейчас мы, в соответствии с планами, завершили смену банка-депозитария, администрирующего программу расписок по правилу Reg S", - заявил через пресс-службу главный исполнительный директор Etalon Group Геннадий Щербина.

В начале октября Etalon Group подписала соглашение с BNY Mellon о разделении программы GDR. Соглашение касалось как программы GDR, выпущенных в соответствии с правилом Reg S, так и программы GDR по правилу 144A.

Предполагалось, что BNY Mellon останется оператором депозитарной программы по правилу 144А до момента ее канцеляции. При этом канцеляция GDR, выпущенных в соответствии с правилом 144А, произойдет по истечении 90 дней после разделения депозитарной программы.

Etalon Group фокусируется на жилой недвижимости для среднего класса. Земельный банк группы составляет более 6,6 млн кв. метров. По состоянию на конец мая 2023 года крупнейшим акционером Etalon Group была АФК "Система" (48,8%). Mubadala Investment Company принадлежало 6,3%, Kopernik Global Investors - 5%, Prosperity Capital - 4,1%. Еще 0,6% владел менеджмент Etalon Group, free float - 35,2%. Более актуальных данных компания не публиковала.