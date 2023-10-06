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Еtalon ввел должности двух новых вице-президентов в связи с экспансией в регионы

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Девелопер Etalon Group ввел должности двух новых вице-президентов: по продукту и по продажам и маркетингу, сообщает пресс-служба компании.

"В связи с быстрым масштабированием бизнеса и активным развитием стратегического направления по повышению внутренней эффективности, к команде менеджмента присоединились два новых вице-президента: Михаил Бузулуцкий и Станислав Кондратьев", - говорится в сообщении.

Бузулуцкий в должности вице-президента по продажам и маркетингу курирует развитие продаж и коммерческих функций в компании. У него более чем 20-летний профессиональный опыт в сфере недвижимости и строительства. До Etalon он занимался коммерцией в крупных девелоперских компаниях, включая "Инград", Seven Suns Development, "Главстрой Cанкт-Петербург".

Кондратьев в составе менеджмента группы занял должность вице-президента по продукту. В сферу его ответственности входит развитие и увеличение продуктовой доступности через работу с издержками. Ранее он занимал позицию старшего вице-президента в ГК "ПИК", а также работал на позиции вице-президента в компании Sminex.

"Совместная работа по поддержке дальнейшего масштабирования бизнеса через улучшение продукта и оптимизацию издержек, включая повышение эффективности коммерческих затрат, даст нам возможность реализовать амбициозные стратегические цели по расширению географии присутствия и росту показателей бизнеса", - цитирует пресс-служба главного исполнительного директора группы Геннадия Щербину.

Общее количество вице-президентов и текущий состав правления Etalon Group не раскрывает.

Щербина ранее заявлял, что в 2022 году группа увеличила земельный банк до 6,4 млн кв. метров. Стоимость активов достигла 288 млрд рублей, в том числе за счет приобретения российского бизнеса финского концерна YIT, а также запуска проектов в новых регионах, таких как Омск, Екатеринбург, Тюмень и Казань.

По состоянию на конец мая, крупнейшим акционером Etalon Group была АФК "Система" (48,8%). Mubadala Investment Company принадлежало 6,3%, Kopernik Global Investors - 5%, Prosperity Capital - 4,1%. Еще 0,6% владел менеджмент Etalon Group, free float - 35,2%. Более свежих данных компания пока не публиковала.

Etalon АФК "Система" Геннадий Щербина
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