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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:43

Девелопер Etalon в III квартале увеличил продажи в 2,3 раза

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Девелопер Etalon Group в III квартале 2023 года увеличил продажи в 2,3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 31,2 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

Общий объем реализованной недвижимости вырос также в 2,3 раза и достиг 156,3 тыс. кв. метров.

Объем продаж девелопера в Москве и Московской области в III квартале равнялся 18,168 млрд рублей (рост в 2,6 раза относительно июля-сентября 2022 года) и 60 859 кв. метров (рост в 2,4 раза). Продажи в Петербурге за этот период увеличились в денежном выражении на 44% - до 6,468 млрд рублей, в натуральном выражении - на 70%, до 40 464 кв. метров. Девелопер также реализовывал жилье в других регионах страны, продажи составили 54 973 кв. метров (рост в 3,1 раза) на сумму 6,532 млрд рублей (рост в 3,7 раза).

При этом в январе-сентябре 2023 года продажи группы увеличились на 53% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 65,2 млрд рублей, объем реализованной недвижимости - на 62%, до 340,6 тыс. кв. метров. Средняя стоимость одного квадратного метра жилой недвижимости снизилась на 18% - до 227,6 тыс. рублей.

По итогам девяти месяцев 2023 года девелопер увеличил продажи в Москве и Московской области на 45% в денежном выражении - до 35,657 млрд рублей, а в натуральном выражении - на 41%, до 131 368 кв. метров. В Петербурге показатели составили, соответственно, 15,979 млрд рублей (рост на 0,5%) и 93 565 кв. метров (снижение на 2%). В регионах группа реализовала 115 631 кв. метров (рост в 5,1 раза) на 13,536 млрд рублей (рост в 6,4 раза).

Etalon Group фокусируется на жилой недвижимости для среднего класса.

По состоянию на конец мая, крупнейшим акционером Etalon Group являлась АФК "Система". Mubadala Investment Company принадлежало 6,3%, Kopernik Global Investors - 5%, Prosperity Capital - 4,1%. Еще 0,6% владел менеджмент Etalon Group, free float - 35,2%. Более свежих данных компания пока не публиковала.

Etalon Group
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