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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:48

Burberry в 2023 фингоду увеличила доналоговую прибыль на 24%

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Британская Burberry Group Plc, один из ведущих мировых производителей товаров класса "люкс", в 2023 финансовом году увеличила выручку на 24%, выручку – на 9,5%.

Как говорится в пресс-релизе компании, доналоговая прибыль за год, завершившийся 1 апреля, составила 634 млн фунтов стерлингов ($792 млн) по сравнению с 511 млн годом ранее.

Скорректированная операционная прибыль выросла на 21% – до 634 млн фунтов с 523 млн фунтов. Выручка повысилась до 3,094 млрд фунтов против 2,826 млрд фунтов в предыдущий год.

Консенсус-прогноз двадцати аналитиков, опрошенных самой компанией, составлял 621 млн фунтов для скорректированной прибыли и 3,11 млрд фунтов для выручки.

Сопоставимые розничные продажи увеличились на 7% в минувшем фингоду.

В четвертом финквартале сопоставимые продажи Burberry в материковом Китае подскочили на 13%, в EMEIA (Европа, Ближний Восток, Индия и Африка) – на 27%, в Азиатско-Тихоокеанском регионе – на 19%, в то время как в Северной и Южной Америке сократились на 7%.

Burberry выплатит по итогам года дивиденды в размере 61 цент на акцию, что на 30% выше их размера за предыдущий год. Кроме того, компания объявила, что завершит анонсированную ранее программу выкупа акций объемом 400 млн фунтов в текущем финансовом году.

Компания ожидает сокращения выручки на несколько процентов в первом полугодии 2024 фингода.

Котировки акций Burberry падают на 6,4% в ходе торгов в четверг. Капитализация компании за последние три месяца снизилась на 6,8% (до 9,6 млрд фунтов), в то время как фондовый индекс FTSE 100 прибавил 4,2% за этот период.

Burberry
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