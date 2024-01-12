Burberry ухудшила прогноз годовой прибыли после слабых продаж в праздники

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Британская Burberry Group Plc, один из ведущих мировых производителей товаров класса "люкс", ухудшила прогноз для показателя скорректированной операционной прибыли на текущий финансовый год после слабых результатов за третий финансовый квартал, включавший период рождественских праздников.

Выручка компании за 13 недель, завершившихся 30 декабря, составила 706 млн фунтов стерлингов ($905 млн) по сравнению с 756 млн фунтов годом ранее. Сопоставимые продажи уменьшились на 4%, говорится в пресс-релизе компании.

По новому прогнозу Burberry, ее операционная прибыль без учета разовых факторов по итогам фингода, который завершится в марте, составит 410-460 млн фунтов. В ноябре компания сообщала, что этот показатель, вероятно, будет находиться у нижней границы прогнозного диапазона в 552-668 млн фунтов.

"Ослабление спроса на товары класса "люкс" сказывается на текущих объемах продаж", - отмечают в Burberry.

В то же время руководство компании по-прежнему уверено в своей стратегии и привержено достижению цели увеличения годовой выручки до 4 млрд фунтов стерлингов, заявил ее главный исполнительный директор Джонатан Акеройд.

Burberry, основанная в 1856 году, выпускает одежду, аксессуары и парфюмерию. Фирменным отличием продукции компании является "клетка", в которой применяются красный, черный, белый и песочный цвета.

Акции компании теряют в цене 11,5% на торгах в Лондоне в пятницу. За последние 12 месяцев их стоимость упала на 47%.