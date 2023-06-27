Минсельхоз заверил, что РФ полностью обеспечена мясом птицы собственного производства

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Россия полностью обеспечена мясом птицы собственного производства, заявил замминистра сельского хозяйства Андрей Разин на конференции развитию птицеводства.

"Птицеводство занимает лидирующее положение среди всех подотраслей животноводства. Доля птицы в общем производстве мяса составляет 43,5%. В прошлом году в хозяйствах всех категорий объем превысил 7 млн тонн в живом весе, увеличившись на 4,3%. В настоящее время положительная динамика сохраняется", - передает пресс-служба Минсельхоза его словам.

Разин отметил, что стабильным является и производство яиц.

По его словам, одной из приоритетных задач для отрасли является обеспечение бройлерных птицефабрик инкубационными яйцами. Многие предприятия строят репродукторы второго порядка, на эти цели предусмотрена компенсация прямых понесенных затрат.

В результате в 2022 году импорт инкубационных яиц снизился в 1,7 раза, в текущем - еще на 40%. Самообеспеченность по итогам года ожидается на уровне 92%.

Кроме того, для снижения зависимости от импорта генетического материала ведется работа по тиражированию отечественного мясного кросса кур "Смена 9".