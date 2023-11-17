"АвтоВАЗ" ждет прибыли по МСФО в 2023 году, несмотря на санкционное давление

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Финансовый результат "АвтоВАЗа" по МСФО в 2023 году, как и в прошлом году, ожидается положительным, несмотря на значительно более сложные из-за санкций условия планирования, сообщил журналистам президент АО "АвтоВАЗ" Максим Соколов в кулуарах форума "Транспорт России - 2023".

"АвтоВАЗ" не публиковал консолидированную финансовую отчетность за 2022 год, но сам Соколов в январе сообщал, что чистая прибыль компании по МСФО в прошлом году составила 1,6 млрд руб. Тогда же он отмечал, что санкционные риски "не только не уходят с горизонта, но и во многом проявляют себя в еще более угрожающем виде".

"Два месяца работы "АвтоВАЗа" в рамках группы Renault в прошлом году в условиях обычной ситуации - январь и февраль, - а также фактически и март, позволили выйти на какой-то, так сказать, не нулевой и не отрицательный результат. По большому счету, финмодель работы "АвтоВАЗа" в первом полугодии текущего года уже отталкивалась от гораздо худших параметров", - сказал Соколов журналистам.

Он отметил, что сложности планирования в этом году были связаны, в частности, со значительным ростом себестоимости комплектующих, ослаблением курса рубля, увеличением ключевой ставки, а также рисками, которые "не просчитывались в изначально утвержденной финансовой модели при согласовании советом директоров бюджета".

"У нас были определенные моменты, связанные с неполной загрузкой конвейеров, серьезные организационные издержки. Все это время, до сентября месяца, финансовая модель "АвтоВАЗа" балансировала на грани или, может быть, даже где-то за гранью маржинальности", - сказал Соколов, отметив, что только к сентябрю наметился положительный тренд на изменение сложившейся ситуации.

"Но именно к сентябрю - как будто специально - случилось то, что мы попали в SDN List, и всё пошло по новой: разрушение цепочек, необходимость авансирования взаиморасчетов. Авансирование при таких высоких ставках кредитования, соответственно, влечет большие финансовые потери", - объяснил руководитель "АвтоВАЗа".

Вместе с тем Соколов подчеркнул, что автопроизводитель ожидает получения прибыли и в этом году. "На самом деле, мы смотрим оптимистично, я скажу так. И я выражаю определенную уверенность, что и в этом году финансовая модель деятельности "АвтоВАЗа" не будет убыточной по МСФО", - добавил Соколов.

Как сообщалось, продажи автомобилей Lada в РФ в январе-октябре 2023 года выросли в годовом выражении почти вдвое, до 283 464 штук.