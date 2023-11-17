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Производитель вина Duckhorn покупает конкурента Sonoma-Cutrer за $400 млн

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Калифорнийский производитель вина Duckhorn Portfolio договорился о покупке конкурирующей компании Sonoma-Cutrer Vineyards у концерна Brown-Forman за $400 млн.

Brown-Forman, купивший Sonoma-Cutrer в 1999 году, получит 31,5 млн акций Duckhorn, стоимость которых оценивается в $350 млн, и $50 млн денежными средствами, говорится в пресс-релизе компании. Закрытие сделки ожидается в текущем финансовом году, начавшемся в октябре.

В результате сделки Duckhorn добавит к своему портфелю шесть виноградников, на которых преимущественно выращивается виноград сорта шардоне, из которого изготавливается одноименное вино. Вина войдут в люксовый сегмент Duckhorn, в этом сегменте цена бутылки превышает $15.

Duckhorn - одна из самых известных винных компаний США и одна из немногих торгующихся на бирже. Ей принадлежат 10 виноградников на западном побережье Соединенных Штатов и ряд винных брендов, включая Decoy, Paraduxx, Canvasback и другие. В 2023 финансовом году выручка компании составила $100 млн, увеличившись на 28,3% в годовом выражении.

США Brown-Forman Duckhorn Sonoma-Cutrer
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