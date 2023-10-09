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Поставщик автозапчастей Schaeffler хочет купить конкурента Vitesco за 3,64 млрд евро

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Германская Schaeffler AG направила предложение о покупке всех акций Vitesco Technologies Group, оценив компанию в 3,64 млрд евро, говорится в сообщении компании.

Потенциальная сделка может привести к слиянию двух крупнейших поставщиков автозапчастей в Германии, отмечает MarketWatch.

Schaeffler предлагает 91 евро за бумагу Vitesco, что представляет собой 21%-ную премию к котировкам на закрытие торгов в прошлую пятницу.

По мнению руководства Schaeffler, слияние позволит существенно усилить конкурентоспособность объединенной компании. Годовая экономия и синергия могут достичь 600 млн евро к 2029 году.

Германия Vitesco Technologies Schaeffler
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