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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:32

Warner Music купила студию звукозаписи, основанную сыном главы Universal Music

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Warner Music Group Corp. (WMG), одна из крупнейших звукозаписывающих компаний мира, приобрела мажоритарную долю в небольшой студии 10K Projects, которая специализируется на молодых начинающих исполнителях, пишет Financial Times со ссылкой на информированный источник.

Студию в 2016 году основал Эллиот Грейндж - сын Люсьена Грейнджа, главы Universal Music, основного конкурента WMG. Грейндж-младший неоднократно критиковал крупные лейблы за "конвейерный" подход к музыке и сравнивал их с банками.

В результате сделки, сумма которой не разглашается, 10K Projects будет функционировать как отдельное подразделение в составе WMG. Эллиот Грейндж останется руководителем студии.

Крупные звукозаписывающие компании в последние годы активно скупают независимые музыкальные лейблы, отмечает FT. Так, в 2021 году Warner приобрела студию 300 Entertainment более чем за $400 млн, а Sony Music в том же году заплатила $430 млн за компанию AWAL, которая сотрудничает, в частности, с американским музыкантом Moby, Томом Йорком из Radiohead и южноафриканской группой Die Antwoord.

Universal Music Warner Music
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