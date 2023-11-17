Axel Springer из-за высокой цены отказался от покупки Telegraph Media Group

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Германский издательский дом Axel Springer отказался от участия в аукционе по продаже британской Telegraph Media Group (TMG), сообщает Financial Times со ссылкой на информированные источники.

Цена на уровне 600 млн фунтов стерлингов ($746 млн), о которой шла речь, слишком высока для актива, связанного преимущественно с печатными, а не цифровыми медиа, заявили собеседники газеты.

Telegraph Group, которой принадлежат издания The Daily Telegraph, Sunday Telegraph и The Spectator, была куплена в 2004 году семьей Баркли за 665 млн фунтов. В июне 2023 года, однако, контроль над компанией получила Lloyds Banking Group, поскольку семья Баркли не смогла погасить долговые обязательства перед банком, обеспеченные медиабизнесом, на сумму более 1 млрд фунтов.

На этой неделе семья Баркли предложила погасить всю эту задолженность, и Lloyds рассматривает это предложение. Помощь в его реализации предложила американская инвесткомпания RedBird IMI, которой руководит бывший глава CNN Джефф Цукер.

Если банк одобрит предложение Баркли, аукцион будет отменен.

На этом фоне другие претенденты на покупку TMG также начали сомневаться в ее целесообразности, пишет газета.

Сообщалось, что интерес к активу проявляли британская DMGT, издающая газету Daily Mail, а также бывший главный редактор TMG сэр Уильям Льюис и чешский миллиардер Даниэл Кршетинский. Еще одним потенциальным покупателем называлась британская "дочка" американской News Corp..

О заинтересованности Axel Springer в приобретении британской медиагруппы стало известно в начале октября. Германская компания в числе прочего издает газету Bild и владеет американским сайтом Politico.