Axel Springer выразил интерес к покупке Telegraph Media Group

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Германский издательский дом Axel Springer выразил заинтересованность в покупке британской Telegraph Media Group (TMG), сообщает Financial Times.

По данным источников газеты, Axel Springer уведомил о своем интересе инвестбанки, занимающиеся организацией продажи TMG, которой, в частности, принадлежат издания The Daily Telegraph, Sunday Telegraph и The Spectator.

Telegraph Group была куплена в 2004 году семьей Барклай за 665 млн фунтов. В июне 2023 года, однако, контроль над компанией получила Lloyds Banking Group, поскольку семья Барклай не смогла погасить долговые обязательства перед банком, обеспеченные медиабизнесом, на сумму более 1 млрд фунтов.

Lloyds назначила консалтинговую компанию AlixPartners для контроля реструктуризации бизнеса перед его продажей.

Заинтересованность в покупке TMG выразили британская DMGT, издающая газету Daily Mail, а также бывший главный редактор TMG сэр Уильям Льюис и чешский миллиардер Даниэль Кретински. Еще одним потенциальным покупателем TMG является британская "дочка" американской News Corp.

Семья Барклай также пытается выкупить TMG и уже заручилась финансированием ближневосточных инвесторов для этого.

По оценкам некоторых экспертов, TMG может быть продана на аукционе более чем за 500 млн фунтов, отмечает FT.

Axel Springer, издающий, в частности, газеты Die Welt и Bild, стремится к расширению за пределами немецкоязычных медиа. В 2015 году он был близок к покупке Financial Times, а в 2021 году приобрел американскую Politico.