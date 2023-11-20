"Вкусвилл" приобрел бренд и основные активы сети кафе "АндерСон"

Кафе-кондитерская "АндерСон" в Москве Фото: RBC/ТАСС

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Ритейлер "Вкусвилл" приобрел сеть семейных кафе "АндерСон". Первым об этом сообщил "Коммерсантъ" со ссылкой на источники. Представитель "Вкусвилла" уточнил изданию, что сделка по покупке бренда и основных активов сети кафе уже закрыта.

"С сегодняшнего дня "АндерСон" является частью экосистемы компании "ВкусВилл", которая стала 100% владельцем бренда и базовых активов", - сообщила в Telegram основатель сети кафе Анастасия Татулова.

По данным ЕГРЮЛ, ООО "Вкусвилл кафе" в ноябре стало залогодержателем долей в ООО "Андерсон-Франчайзинг", ООО "ТД Андерсон", ООО "Фабрика счастья Андерсон", ООО "Икке".

Сумма сделки не раскрывается. Аналитическая компания InfoLine оценивает бренд "АндерСон" и стоимость фабрики-кухни в 600-800 млн рублей.

В феврале 2023 года "Вкусвилл" начал тестировать новый формат, открыв собственные отдельные кафе площадью около 100 кв. м. Собеседник газеты на ресторанном рынке отмечает, что ритейлер уже давно искал ресторанные активы для приобретения.

Сеть кафе "АндерСон" была открыта в 2009 году, сейчас в ней 38 кафе и фабрика-кухня.

"Вкусвилл" - один из самых быстро растущих ритейлеров в России. Компания позиционирует себя как сеть магазинов продуктов для здорового питания. На 30 июня ритейлер объединял более 1,5 тысяч магазинов в 148 городах России, более 130 дарксторов, мобильное приложение и интернет-магазин.