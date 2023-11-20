Что произошло за день: понедельник, 20 ноября

В Госдуме предложили запретить усыновление гражданами стран, где можно сменить пол, МИД РФ выразил протест послу Финляндии, "Вкусвилл" приобрел сеть кафе АндерСон"

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В Госдуме призвали запретить усыновлять детей гражданам стран, где можно сменить пол. О подготовленной инициативе сообщил председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, заявив, что иначе "мы не можем гарантировать, что ребенок после усыновления не будет воспитываться в однополой семье в связи со сменой пола родителями".

- МИД РФ выразил послу Финляндии протест в связи с закрытием части КПП на границе. В сообщении отмечается, что решение Финляндии является провокационным и идет в русле попыток обострить двусторонние отношения. Дмитрий Песков заявил о неприемлемости обвинений в адрес России в том, что пограничники доставляют мигрантов на финскую границу. Он также выразил сожаление в связи с планами Финляндии закрыть все КПП.

- Включение "АвтоВАЗа" в SDN List привело к блокировке платежей со стороны иностранных банков как недружественных, так и дружественных стран, заявил президент компании Максим Соколов.

- "Вкусвилл" приобрел бренд и основные активы сети кафе "АндерСон". Основательница сети Анастасия Татулова заявил, что "АндерСон" становится частью экосистемы "ВкусВилла".

- Бывший гендиректор Twitch Эммет Шир назначен главой OpenAI. Между тем ранее уволенный Сэм Альтман присоединится к Microsoft Corp., чтобы возглавить новое подразделение по разработке искусственного интеллекта.

- Температура, соответствующая второй половине января, сохранится в Москве до четверга. Существенных осадков в ближайшие дни не прогнозируется, но во вторник и четверг пройдет небольшой снег, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. С пятницы температура будет повышаться, но в конце недели все равно будет ниже нормы.

- Байден в день своего 81-летия помиловал двух индеек перед Днем благодарения - их зовут Свобода и Колокол.