ЦБ расширил возможный перечень рисков при страховании карт и допускает защиту от мошенничества

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Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Банк России установил минимальные требования к страхованию банковских карт с 1 октября этого года, сообщает регулятор. Соответствующее указание регулятора (№6494-У от 2 августа 2023 года) "O минимальных (стaндapтных) тpeбoвaниях к условиям осуществления добровольного страхования имущественных интересов при осуществлении операций с использованием электронного средства платежа" вступает в силу с 1 октября этого года.

Полисы добровольного страхования банковских карт "должны не только защищать от потери карты или ее повреждения, но и включать другие риски - например, мошенническое списание денег", говорится в сообщении регулятора.

По таким рискам "установлен лимит страховой выплаты в размере 100 тыс. рублей, в пределах которого страховщик возместит потери клиента в полном объеме. При этом он вправе предусмотреть более высокий размер страхового возмещения, тогда компенсация будет ограничена этим значением".

По данным Банка России, в 2022 году средняя сумма одной операции без согласия клиента - физического лица составила 15,32 тыс. рублей.

Согласно указанию, из страхового покрытия исключаются случаи, по которым банк по закону сам обязан возвращать похищенные средства.

Урегулировать убыток страховщик должен в течение 30 дней после получения заявления от пострадавшего.