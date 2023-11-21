"СПБ биржа" хочет к 27 ноября оценить объем не попавших под ограничения активов клиентов

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - "Спб биржа" к 27 ноября планирует оценить объем не попавших под ограничения активов и совместно с участниками рынка установить механизмы их распределения и возврата клиентам, говорится в сообщении торговой площадки.

Расчеты по сделкам с иностранными ценными бумагами, зависшим из-за введения санкций, проведены, отметила биржа.

СПБ биржа 21 ноября начала расчётные и депозитарные операции по российским бумагам и денежным средствам в рублях без ограничений и в обычном режиме.

Операции с иностранными бумагами и денежными средствами в иностранной валюте приостановлены из-за ограничений на движение активов со стороны иностранных расчётных институтов по отношению к расчетно-клиринговой инфраструктуре "СПБ биржи".

"В связи с этим "СПБ биржа" не проводит операции по переводу денежных средств в иностранной валюте и иностранных ценных бумаг (включая квазироссийские) из своей инфраструктуры в другие кредитные и депозитарные организации до 27 ноября", - отмечается в сообщении.

Биржа совместно с юридическими консультантами работает над реализацией нескольких сценариев разблокировки клиентских активов.

OFAC (Office of Foreign Assets Control, подразделение Минфина США, отвечающее за правоприменение в области санкций) 2 ноября внесло "СПБ биржу" в санкционный список. После объявления о введении санкций торги на бирже были приостановлены, на следующий день она возобновила их по российским бумагам. Также OFAC выпустил лицензию на сворачивание операций с "СПБ биржей" в срок до 31 января 2024 года.