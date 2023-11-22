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Акционеры Whoosh одобрили дивиденды за 9 месяцев 2023 г. в 10,25 руб./акция

Акционеры Whoosh одобрили дивиденды за 9 месяцев 2023 г. в 10,25 руб./акция
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Акционеры ПАО "ВУШ Холдинг" (оператор сервиса кикшеринга Whoosh) на заочном внеочередном собрании утвердили решение о выплате дивидендов по результатам 9 месяцев 2023 года в размере 10,25 рубля на обыкновенную акцию, сообщила компания.

Совокупно на выплату дивидендов компания направит 1,14 млрд рублей.

Дата закрытия реестра акционеров, имеющих право на получение дивидендов - 4 декабря. Выплата дивидендов номинальным держателям должна быть произведена до 18 декабря 2023 года, другим акционерам - до 16 января 2024 года.

Рассмотрение вопроса о дивидендах осенью обусловлено сезонностью бизнеса кикшеринга, поясняли ранее в компании.

Дивидендная политика "ВУШ Холдинга" предусматривает, что минимальный целевой уровень дивидендных выплат зависит от показателя чистый долг/EBITDA на последнюю отчетную дату и определяется в процентах от чистой прибыли за предшествующие отчетной дате 12 месяцев.

В частности, если показатель чистый долг/EBITDA не превышает 1,5, рекомендуемый размер дивидендов составит 50% от чистой прибыли по МСФО. Если этот показатель выше 1,5, но не более 2,5, то на дивидендные выплаты должно пойти 25% от чистой прибыли. Если показатель чистый долг/EBITDA превысит 2,5, компания не будет выплачивать дивиденды.

По итогам I полугодия 2023 года чистая прибыль "ВУШ Холдинга" составила 1,3 млрд рублей, за II полугодие 2022 года - 1 млрд рублей. Отчетность за III квартал и 9 месяцев 2023 года компания планирует представить 23 ноября.

Whoosh - разработчик технологических решений для микромобильного транспорта и крупнейший российский оператор одноименного кикшеринга. Whoosh представлен в России, Белоруссии и Казахстане.

ПАО "ВУШ Холдинг" в декабре 2022 года провело IPO, в ходе которого привлекло 2,1 млрд рублей. По итогам IPO доля акций в свободном обращении составляет около 10% уставного капитала. Уставный капитал ПАО "ВУШ Холдинг" равен 1,114 млн рублей, он разделен на 111 млн 382 тыс. 432 обыкновенные акции номиналом 0,01 рубля.

Whoosh ВУШ Холдинг
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