Выручка "ВУШ Холдинга" за девять месяцев по МСФО выросла на 51%

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Выручка ПАО "ВУШ Холдинг" (оператор сервиса кикшеринга Whoosh) за девять месяцев 2023 года по МСФО составила 9,48 млрд рублей, что на 51% больше, чем за аналогичный период 2022 года, говорится в сообщении компании.

В том числе выручка от услуг кикшеринга составила 9,47 млрд рублей, увеличившись на 66%.

Показатель EBITDA кикшеринга составил 4,9 млрд рублей, показав рост на 49%. Рентабельность по EBITDA кикшеринга составила около 52%, сократившись с 58% за аналогичный период 2022 года.

Чистая прибыль возросла в 1,9 раза - до 3,1 млрд рублей.

Чистый долг сократился на 9% - до 2,77 млрд рублей. При этом соотношение чистого долга к EBITDA составило 0,6 против 0,9 год назад.

Whoosh - разработчик технологических решений для микромобильного транспорта и крупнейший российский оператор одноименного кикшеринга. Whoosh представлен в России, Белоруссии и Казахстане.

ПАО "ВУШ Холдинг" в декабре 2022 года провело IPO, в ходе которого привлекло 2,1 млрд рублей. По итогам IPO доля акций в свободном обращении составляет около 10% уставного капитала. Уставный капитал ПАО "ВУШ Холдинг" равен 1,114 млн рублей, он разделен на 111 млн 382 тыс. 432 обыкновенные акции номиналом 0,01 рубля.