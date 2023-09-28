"ВУШ Холдинг" получит 1,3 млрд рублей от основной операционной "дочки"

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - ПАО "ВУШ Холдинг" (головная компания группы Whoosh, оператора одноименного сервиса кикшеринга) приняло решение о распределении чистой прибыли ООО "Вуш" (основная операционная компания группы) за 2019-2022 годы, говорится в сообщении холдинга.

В частности, из нераспределенной прибыли за указанные годы в размере 1,4 млрд рублей в ООО решено оставить 109,8 млн рублей.

Оставшиеся средства должны быть выплачены "ВУШ Холдингу", говорится в сообщении. Таким образом, холдинг получит от своей "дочки" 1,29 млрд рублей.

"Из этих денег ПАО сможет заплатить дивиденды своим акционерам в соответствии с принятой дивидендной политикой (порядка 1,14 млрд рублей)", - прокомментировали "Интерфаксу" в пресс-службе "ВУШ Холдинга".

Там добавили, что рекомендуемый размер дивидендов будет определен советом директоров "ВУШ Холдинга", заседание которого пройдет в октябре.

Дивидендная политика компании предусматривает, что минимальный целевой уровень дивидендных выплат зависит от показателя чистый долг/EBITDA на последнюю отчетную дату и определяется в процентах от чистой прибыли за предшествующие отчетной дате 12 месяцев.

В частности, если показатель чистый долг/EBITDA не превышает 1,5, рекомендуемый размер дивидендов составит 50% от чистой прибыли по МСФО; если этот показатель выше 1,5, но не более 2,5 - то 25% от чистой прибыли. Если показатель чистый долг/EBITDA превысит 2,5, компания не будет выплачивать дивиденды.

Рассмотрение вопроса о дивидендах в октябре, на основе отчетности за I полугодие, компания объясняла ранее сезонностью бизнеса кикшеринга.

По итогам I полугодия 2023 года чистая прибыль "ВУШ Холдинга" составила 1,3 млрд рублей, за II полугодие 2022 года - 1 млрд рублей.

Минимальный целевой уровень дивидендов, исходя из финансовых результатов за истекший период, составляет порядка 1,14 млрд рублей, говорил ранее финансовый директор "ВУШ Холдинга" Александр Синявский.

Whoosh - разработчик технологических решений для микромобильного транспорта и крупнейший российский оператор одноименного кикшеринга. Whoosh представлен в России, Белоруссии и Казахстане.

ПАО "ВУШ Холдинг" в декабре 2022 года провело IPO, в ходе которого привлекло 2,1 млрд рублей. По итогам IPO доля акций в свободном обращении составляет около 10% уставного капитала