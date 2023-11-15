Инфляция в РФ с 8 по 13 ноября составила 0,23%

Годовая инфляция ускорилась почти до 7,3%

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Инфляция в РФ с 8 по 13 ноября (из-за праздника сроки замера составили 6 дней) замедлилась до 0,23% с 0,42% с 30 октября по 7 ноября (также из-за праздника замер был за 8 дней) после 0,14% с 24 по 30 октября, 0,24% с 17 по 23 октября, 0,15% с 10 по 16 октября, 0,24% с 3 по 9 октября, соответствующие данные приводятся в сообщении Росстата.

С начала месяца прирост цен к 13 октября составил 0,60%, с начала года - 6,10%.

Как отмечалось, значимую роль в разгоне инфляции в первую неделю ноября сыграл скачок цен на легковые отечественные автомобили, которые с 30 октября по 7 ноября подорожали на 5,49%, а с 8 по 13 ноября рост цен на них замедлился до 0,41%

Из данных за 13 дней ноября этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 13 ноября ускорилась до 7,27% с 7,07% на 7 ноября и 6,69% на конец октября, если ее высчитывать из недельной динамики (судя по оценкам годовой инфляции в релизах по итогам советов директоров, такой методики придерживается ЦБ), и ускорилась до 7,16% (с 6,99% на 7 ноября), если высчитывать из среднесуточных данных за весь ноябрь 2022 года (на такую методику расчета перешло Минэкономразвития).

Рост цен на плодоовощную продукцию с 8 по 13 ноября составил 2,6% (с 30 октября по 7 ноября также 2,6%), в том числе на огурцы - 9,1%, помидоры - 5,7%, капусту- 1,1%, бананы - 1,0%, лук - 0,7%, яблоки - 0,4%. В то же время цены на картофель снизились на 0,6%, морковь - на 0,5%.

За период с 8 по 13 ноября также существенно выросли цены: на куриные яйца - на 3,4%, сосиски, сардельки и сливочное масло - на 0,5%.

Снизились за неделю цены: на сахарный песок и консервы мясные для детского питания - на 0,5%.

Цены на автомобильный бензин снизились на 0,1%, дизельное топливо - не изменились.

Стоимость авиаперелета экономическим классом увеличилась за неделю на 3,8% (неделей ранее снизилась на 4,3%).

Оценка Минэкономразвития РФ

Минэкономразвития оценило годовую инфляцию в РФ на 13 ноября на уровне 7,16%, соответствующие цифры приводятся в обзоре министерства "О текущей ценовой ситуации".

"За период с 8 по 13 ноября на потребительском рынке инфляция замедлилась до 0,23%. В сегменте продовольственных товаров темпы роста цен снизились (до 0,42% с 0,47% неделей ранее) за счет замедления роста цен на продукты питания без учета плодоовощной продукции до 0,22%. На плодоовощную продукцию темпы роста цен сохранились на уровне прошлой недели (2,61%). В сегменте непродовольственных товаров рост цен также замедлился до 0,07% (с 0,63% неделей ранее) на фоне снижения темпов роста цен на легковые автомобили. В секторе услуг темпы роста цен составили 0,21% (после 0,06% неделей ранее) за счет возобновления удорожания авиабилетов на внутренние рейсы", - говорится в обзоре министерства.

Ключевая ставка

Как сообщалось, совет директоров Банка России на заседании 27 октября принял решение повысить ключевую ставку на 200 базисных пунктов - до 15% годовых. Это было неожиданным решением для рынка: почти все участники консенсуса "Интерфакса" прогнозировали шаг на 100 б.п., тогда как повышение на 200 б.п. было альтернативным вариантом, звучавшим лишь в некоторых прогнозах.

ЦБ при этом убрал из заявления направленный сигнал, оставив нейтральную формулировку: "Банк России будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков".

Прогнозы

Прогноз по инфляции на 2023 год ЦБ 27 октября повысил (второй раз за два месяца) до 7-7,5% с 6-7%, а главное - впервые допустил превышение таргета по итогам 2024 года, преобразовав канонический вариант в 4% в диапазон 4-4,5%. Впрочем, и 4,5% будет соответствовать цели Центробанка, ведь эти "лишние" 0,5 п.п. не выводят инфляцию за рамки понятия "вблизи 4%", настаивает регулятор.

Минэкономразвития в сентябре существенно повысило свой прогноз по инфляции на 2023 год - сразу до 7,5% с 5,3% в апрельской версии, а на 2024 год увеличило до 4,5% с 4,0%.

Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных "Интерфаксом" в начале ноября, по инфляции в 2023 году составляет 7,2% (вырос с 6,6% по опросу в начале октября), по инфляции в 2024 году - 5,1% (не изменился).