Банк России ждет инфляцию в 2023 году ближе к верхней границе диапазона 7-7,5%

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Ускорения цен с поправкой на сезонность не наблюдается, инфляция в России сложится ближе к верхней границе октябрьского прогноза Банка России 7-7,5%, сообщил журналистам директор департамента исследований и прогнозирования ЦБ Александр Морозов.

"Пока мы видим, что инфляция идет близко к верхней границе прогнозного диапазона 7-7,5%. Если смотреть вперед, то темпы роста цен с поправкой на сезонность, они не ускоряются. Если сюда добавить эффект базы, а именно в конце ноября и в декабре прошлого года темпы роста цен уже ускорились выше траектории 4%, то существенного ускорения от той цифры, что вы назвали - 7,4% - ждать не стоит. Мы ориентируемся (по итогам 2023 года - ИФ) на верхнюю границу нашего целевого диапазона в настоящий момент", - сказал он.

Годовая инфляция в стране на 20 ноября, исходя из данных Росстата, ускорилась до 7,37% с 7,27% на 13 ноября и 6,69% на конец октября, если ее высчитывать из недельной динамики, и ускорилась до 7,29% (с 7,16% на 13 ноября), если высчитывать из среднесуточных данных за весь ноябрь 2022 года. Очередные недельные данные по инфляции будут опубликованы в среду.