Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:11

Банк России ждет инфляцию в 2023 году ближе к верхней границе диапазона 7-7,5%

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Ускорения цен с поправкой на сезонность не наблюдается, инфляция в России сложится ближе к верхней границе октябрьского прогноза Банка России 7-7,5%, сообщил журналистам директор департамента исследований и прогнозирования ЦБ Александр Морозов.

"Пока мы видим, что инфляция идет близко к верхней границе прогнозного диапазона 7-7,5%. Если смотреть вперед, то темпы роста цен с поправкой на сезонность, они не ускоряются. Если сюда добавить эффект базы, а именно в конце ноября и в декабре прошлого года темпы роста цен уже ускорились выше траектории 4%, то существенного ускорения от той цифры, что вы назвали - 7,4% - ждать не стоит. Мы ориентируемся (по итогам 2023 года - ИФ) на верхнюю границу нашего целевого диапазона в настоящий момент", - сказал он.

Годовая инфляция в стране на 20 ноября, исходя из данных Росстата, ускорилась до 7,37% с 7,27% на 13 ноября и 6,69% на конец октября, если ее высчитывать из недельной динамики, и ускорилась до 7,29% (с 7,16% на 13 ноября), если высчитывать из среднесуточных данных за весь ноябрь 2022 года. Очередные недельные данные по инфляции будут опубликованы в среду.

Александр Морозов Банк России Росстат
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Brent подорожала до $82,54 за баррель в ожидании встречи ОПЕК+

Brent подорожала до $82,54 за баррель в ожидании встречи ОПЕК+

Мантуров попросил крупный бизнес не сдвигать инвестпроекты "вправо"

Одна из богатейших женщин мира продаст акции Las Vegas Sands для покупки баскетбольной команды

Одна из богатейших женщин мира продаст акции Las Vegas Sands для покупки баскетбольной команды

Портфель займов микрофинансовых организаций за 9 месяцев вырос на 16%

ВС РФ решил, что банки не вправе устанавливать для клиентов заградительные тарифы

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });