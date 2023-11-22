Сбербанк оценил долю онлайн-платежей за ЖКХ в Москве в 80%

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - В Москве доля онлайн-платежей за ЖКХ составляет около 80% от общего объема операций в этой сфере, подсчитали в столичном Сбербанке.

"Доля онлайн-платежей составляет более 80%. За 10 месяцев 2023 года москвичи совершили таким образом свыше 49 млн операций", - рассказал через пресс-службу вице-президент Сбербанка, председатель Московского банка Вячеслав Цыбульников.

15 ноября спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что правительство поддержало законопроект об отмене банковской комиссии при оплате услуг ЖКХ, уже прошедший первое чтение. Он допустил, что законопроект будет рассмотрен в приоритетном порядке в течение декабря.

Законопроекту, о котором идет речь, больше трех лет, он был внесен в парламент группой депутатов в феврале 2020 года и принят в первом чтении в апреле 2020 года. Ко второму чтению были внесены два разных варианта поправок. Первый вариант делал законопроект мягче, изменения запрещали взимать комиссионное вознаграждение только с граждан, получающих пенсии или субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Кроме того, поправки освобождали от комиссии лишь уплату пеней. Второй вариант - банки, платежные агенты и операторы почтовой связи не смогут взимать комиссии с физлиц при оплате ими услуг ЖКХ, а также пеней за неполное или несвоевременное внесение платы. При этом законопроект предлагается распространить на все категории граждан, а не только на тех, кто получает пенсии и субсидии.

Инициативу запретить банкам взимать комиссии за оплату услуг ЖКХ ранее комментировала председатель Банка России Эльвира Набиуллина. По ее словам, ЦБ в целом это поддерживает, но предлагает решить, "как и кто, за счет чего будет банкам компенсировать те расходы, которые у них неизбежно возникают, когда банки администрируют такого рода платежи".