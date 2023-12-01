Дума 7 декабря рассмотрит законопроект об отмене банковской комиссии за оплату ЖКХ

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по ЖКХ подготовил ко второму чтению законопроект, который запрещает брать комиссии с физических лиц при оплате за жилое помещение и коммунальные услуги.

Текст ко второму чтению проекта № 905546-7 был размещен в электронной базе данных парламента 1 декабря.

"Комиссионное вознаграждение (вознаграждение) за перечисление платы за жилое помещение и коммунальные услуги, пеней за несвоевременное и (или) неполное внесение платы за жилое помещение и коммунальные услуги физическими лицами не взимается", - говорится в тексте поправок к Жилищному кодексу. Корреспондирующие поправки уточняют, что комиссию не смогут взимать кредитные организации, операторы почтовой связи, платежные агенты и субагенты.

В случае принятия закон вступит в силу со дня официального опубликования, второе чтение законопроекта намечено на 7 декабря.

Законопроект имеет долгую парламентскую историю - ему больше трех лет, он был внесен в парламент группой депутатов в феврале 2020 года, принят в первом чтении в апреле 2020 года и с тех пор проходил согласование с заинтересованными сторонами. В парламентской базе, помимо одобренной в пятницу версии, можно увидеть еще две версии текста законопроекта ко второму чтению. Первый вариант запрещал взимать комиссионное вознаграждение только с граждан, получающих пенсии или субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Кроме того, поправки освобождали от комиссии лишь уплату пеней. Второй вариант - близкий к тому, что комитет утвердил в пятницу - банки, платежные агенты и операторы почтовой связи не смогут взимать комиссии с физлиц при оплате ими услуг ЖКХ, а также пеней за неполное или несвоевременное внесение платы. При этом законопроект предлагалось распространить на все категории граждан, а не только на тех, кто получает пенсии и субсидии.

В середине ноября о необходимости вернуться к рассмотрению данного законопроекта заявлял спикер палаты Вячеслав Володин.

"Мы обсуждали этот вопрос с банками, потери действительно у банков будут из-за этого решения, но учитывая, что банки год финансовый заканчивают с хорошей доходностью, с прибылью, мы считаем правильным этот вопрос вынести на обсуждение", - сказал спикер, отметив, что получил одобрение Минфина.

Участники финансового рынка предупреждали, что предлагаемые меры могут привести к негативным последствиям для финансовых организаций и граждан: из-за отсутствия компенсации издержек кредитных и иных финансовых организаций снизится собираемость платежей для всей системы ЖКХ, что негативно отразится на работе организаций ЖКХ и, как следствие, приведет к ухудшению качества коммунальных услуг, а в ряде случаев к их неоказанию, что может потребовать выделения им государственной поддержки за счет бюджетных средств.

Ко второму чтению были внесены два разных варианта поправок.

Инициативу запретить банкам взимать комиссии за оплату услуг ЖКХ ранее комментировала председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. "В целом мы поддерживаем этот законопроект. Комиссии за ЖКХ становятся вмененной платой для людей при оплате такого рода услуг. Но при этом мы считаем важным рассмотреть вопрос, как и кто, за счет чего будет банкам компенсировать те расходы, которые у них неизбежно возникают, когда банки администрируют такого рода платежи", - сказала она.