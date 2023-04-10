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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:30

В Думе предложили вернуть процедуру реструктуризации задолженности за услуги ЖКУ

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Процедуру изменения порядка погашения задолженности за жилищно-коммунальные услуги нужно вернуть и формализовать, заявила на парламентских слушаниях депутат Госдумы Светлана Разворотнева.

"Поддерживаю вариант отработки выплаты субсидий для людей с долгами, и, конечно, нужно возвращать процедуру реструктуризации задолженности. Не только возвращать (...), но и формализовать ее", - сказала она.

По ее словам, раньше было непонятно, на каких условиях предоставляется реструктуризация и какой процент граждане должны выплачивать.

Также она предложила информировать граждан о возможности получать форму поддержки для оплаты долгов за жилищно-коммунальные услуги на платежках. По ее словам, электронное информирование может занимать больше времени.

Разворотнева предложила подумать над появлением дополнительной формы поддержки граждан для оплаты долгов: "Эта субсидия должна распространяться не на всех и не на весь период задолженности, и касаться только людей, попавших в сложную жизненную ситуацию".

По словам депутата, при обсуждении субсидий на погашение долгов за ЖКУ надо обсуждать и предоставляемые льготы.

Ранее Разворотнева заявляла, что дифференциация субсидий на оплату ЖКХ в зависимости от дохода граждан нужна всем регионам. Также она напомнила, что необходимы меры для получения субсидий для людей с долгами. Сейчас это невозможно.

Светлана Разворотнева Госдума
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