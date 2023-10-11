Депутаты предложили отменить идентификацию при оплате ЖКУ до 60 тыс. рублей

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Максимальный лимит, при котором финансовые организации смогут не проводить идентификацию граждан, предлагается увеличить с 15 тыс. руб. до 60 тыс. руб., если оплата идет за жилое помещение и коммунальные услуги.

Законопроект (№455879-8) размещен в электронной базе данных Госдумы. Авторы - группа депутатов и сенаторов.

В пояснительной записке напоминается, что предельный размер суммы платежа, при котором не требуется идентификация клиента - физического лица, был введен в 2006 г. для отдельных операций, в том числе для платежей за жилое помещение и коммунальные услуги в размере 30 тыс. руб. В 2009 г. лимит в 15 тыс. руб. был установлен для всех видов платежных операций, туда и попали услуги ЖКХ. "Уже в тот момент отдельные платежи за жилищно-коммунальные услуги превышали предельную сумму и требовали проведения идентификации плательщика", - говорится в пояснительной записке.

Авторы предупреждают, что среднемесячный платеж за ЖКУ в 2023 г. достигнет в отдельных регионах РФ величины действующего в настоящее время лимита в 15 тыс. руб., что требует проведения идентификации около 50% всех плательщиков за коммунальные услуги.

В пояснительных материалах приводятся данные Ассоциации Региональных расчетных центров (АРЦ): в 2022 г. доля платежей на сумму более 15 тыс. руб. составила от 0,5% до 3,8% от всех платежей в зависимости от региона. После очередного повышения с 1 декабря 2022 г. тарифов на 9% доля таких платежей продолжила рост.

"Операции по приему денежных средств от физических лиц за ЖКУ в принципе не обладают признаками операций, имеющих запутанный или необычный характер, имеют очевидный экономический смысл и законную цель, а именно исполнение обязательств потребителем по оплате потребляемых жилищных и коммунальных услуг", - говорится в пояснительной записке.

В случае принятия закон вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.