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Tesla предложила скидки в $3-4 тыс. на новые модели из своих запасов

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Американский производитель электромобилей Tesla установил скидки в размере около $3-4 тыс. на новые модели из своих запасов, согласно сайту компании.

В частности, кроссовер Model Y Long Range с увеличенным запасом хода можно купить за $54,62 тыс. вместо $57,49 тыс., полноприводную Model 3 Performance с быстрым разгоном и повышенной максимальной скоростью - за $50,21 тыс. вместо $53,99 тыс.

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Tesla традиционно прибегала к снижению цен для стимулирования спроса, но скидок до этого года избегала, пишет Electrek.

При этом в последние месяцы цены стабилизировались, и компания перестала предлагать скидки на новые электромобили из запасов. Возвращение скидок отраслевой сайт связывает с ее желанием нарастить поставки на фоне скорого окончания квартала и всего года.

Tesla
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