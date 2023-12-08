Два датских пенсионных фонда продали акции Tesla из-за ее споров с профсоюзами

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Датские пенсионные фонды PensionDanmark и Paedagogernes Pension (PBU) исключили акции американского производителя электромобилей Tesla из своих портфелей из-за его споров с профсоюзами, пишет европейское издание IPE.

Общий размер позиций PensionDanmark и PBU в бумагах Tesla составлял 96,3 млн евро.

Совокупные активы PensionDanmark насчитывают порядка 42,3 млрд евро, PBU - 12 млрд евро.

Шведский профсоюз IF Metall 27 октября начал забастовку, направленную на обеспечение "достойных и безопасных условий труда" работников американской компании, а 4 декабря о проведении двухнедельной забастовки объявил датский профсоюз 3F. В этот период в датских портах не будут разгружаться суда с машинами Tesla, их отправка в Швецию также приостановлена.

Кроме того, из солидарности вышли на забастовку норвежцы, отмечает IPE.

Председатель 3F Ян Вилладсен призывал PensionDanmark продать акции Tesla, если та не достигнет соглашения со своими шведскими работниками, сообщало "Датское радио".

PensionDanmark заявил, что в своей деятельности руководствуется международными конвенциями и соглашениями, включая конвенции Международной организации туда (ILO), и если компания не соответствует политике фонда, он прежде всего пытается повлиять на нее, как было и в случае с Tesla.

"В свете распространения конфликта на Данию и недавнего очень категоричного отказа Tesla от заключения коллективных соглашений в какой-либо стране мы пришли к выводу, что как инвесторы вряд ли можем сейчас повлиять на компанию", - приводит IPE заявление фонда.

PBU в марте обсуждал с Tesla права работников, но "категоричные заявления [главы компании Илона Маска] и его жесткий курс против профсоюзного движения в странах Северной Европы делают невозможными дальнейшие инвестиции Paedagogernes Pension в эту компанию", цитирует издание заявление PBU.

Ранее из-за проблем в области трудовых прав он уже исключил из своего портфеля акции Amazon, Walmart и Ryanair.

Совокупные активы PensionDanmark насчитывают порядка 42,3 млрд евро, PBU - 12 млрд евро.