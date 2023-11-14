Tesla запретила покупателям Cybertruck их перепродавать в течение первого года

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Tesla включила в контракт на покупку электрических пикапов Cybertruck пункт о том, что владельцы соглашаются не продавать и не пытаться продать автомобиль в течение первого года с момента его поставки, сообщает Business Insider.

Владельцы электропикапов, которым необходимо будет продать их менее чем через год, должны будут уведомить компанию. Если Tesla одобрит такое исключение из правил, то она будет иметь первоочередное право на выкуп автомобиля со скидкой в 25 центов за пройденную милю и рядом других условий, отмечает MarketWatch.

"Если Tesla откажется приобрести ваше транспортное средство, вы можете перепродать его третьему лицу только после получения письменного согласия от Tesla", - говорится в контракте.

В случае нарушения условий Tesla оставляет за собой право обратиться в суд и, вероятно, больше не будет поставлять автомобили этому клиенту.

"Вы соглашаетесь с тем, что в случае нарушения вами этого положения или если у Tesla будут разумные основания полагать, что вы собираетесь нарушить это положение, Tesla может потребовать судебного запрета, чтобы предотвратить передачу права собственности на транспортное средство, - написано в соглашении. - Tesla также может отказаться продавать вам какие-либо автомобили в будущем".

Компания намерена начать продажи Cybertruck 30 ноября.

Впервые электропикап с футуристическим дизайном был представлен еще в 2019 году. Тогда глава компании Илон Маск говорил, что модель будет запущена в производство в течение пары лет. В июле 2023 года Tesla сообщила, что на предприятии в Техасе был собран первый Cybertruck.

За последние три месяца капитализация Tesla сократилась на 6,7% (до $682 млрд), в то время как фондовый индекс Nasdaq Composite вырос на 1%.