Цена декабрьского газа на Петербургской бирже выросла в ожидании индексации

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Объем торгов природным газом на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже с поставкой в декабре составил 476,1 млн куб. м, сообщила площадка.

На предыдущей месячной сессии (на ноябрь 2023 года) оборот был 543,72 млн куб. м. Годом ранее на декабрь 2022 года было реализовано 126 млн кубометров.

С августа биржа ввела в действие новый инструмент торговли газом – с поставкой "на месяц" и оплатой после завершения периода поставки газа. В ходе последних торгов была заключена одна сделка с оплатой после отбора газа. На нее пришлось 67% всего оборота торговой сессии (320 млн куб. м).

Цена газа на декабрьской сессии выросла на 6,6% по отношению к торгам месячной давности. Прогноз социально-экономического развития РФ на 2024-2026 годы предусматривает повышение с 1 декабря 2023 года на 10% оптовых регулируемых цен на газ "Газпрома" для промышленных потребителей, кроме электроэнергетики. Впрочем, пока не опубликованы подписанные приказы ФАС о повышении цен или проекты готовящихся приказов.

С учетом сессий с начала ноября общий объем торгов в 2023 году превышает 8 млрд куб. м, значительно перекрывая обороты 2022 года. Регуляторы и биржа неоднократно отмечали, что рост связан прежде всего с активностью независимых производителей газа.

В 2022 году объем торгов снизился до 5,7 млрд куб. м; максимальный годовой оборот был зафиксирован в 2017 году – более 20 млрд кубометров.